أفضل مزارع في مصر: الري بالتنقيط يوفر 50% من المياه ويزيد الإنتاجية

تحدث بسيوني الشلقاني، عن تجربته في زراعة الأرض بالتنقيط وحصوله على جائزة وزارة الموارد المائية والري في توفير وترشيد استهلاك المياه، باعتباره أفضل مزارع في مصر.

وقال "الشلقامي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق، في برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه بدأ الرزاعة عام 1999 بـ9 صوب فقط، ووصل اليوم لـ300 صوبة بين مشاتل خضار وإنتاج مستديم، لافتًا أن أكبر مشكلة كانت تواجههم هي تواجد المياه في الترع، وأن مديرية الري بكفر الشيخ وجهت بتوفير المياه في كل الترع التي تقع عليها صوب زراعية.

وعن مميزات الري بالتنقيط أكد "الشلقامي" أنه يوفر 50% من المياه، بجانب توفير نسبة الفاقد من السماد وتقليل أمراض التربة، بالإضافة للتبكير في إنتاج المحصول لفترة تصل لـ25 يوما، مشيرًا أنه يوفر المصروفات ويزيد العائد ويعتبر ميزة تسويقية أعلى نظرًا لحفاظ الري بالتنقيط على الثمار والحفاظ عليها من العفن والتلف، وأن ذلك سيساعد على وجود زراعة منتظمة ومتناسقة وسريعةـ وتحقيق انتاجية أعلى من الري بالغمر.

وأوضح الحائز على جائزة أفضل مزارع، أن التعامل مع النباتات يورث الفلاح الحكمة، نظرًا لأن النباتات كائنات حية وتحتاج للرعاية والملاحظة.