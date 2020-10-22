"الزراعة" تضبط 22 طن أعلاف غير مسجلة في الشرقية

أكد طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنَّه وردت معلومات عن وجود مخزن للاعلاف بأحد مراكز محافظة الشرقية غير مرخص ويخزن أعلافا غير مسجلة بوزارة الزراعة.

وبعد التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن الشرقية، ومديرية زراعة الشرقية، داهمت القوة المخزن وتمّ ضبط 22 طن أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة، والتحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأهاب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة وللتواصل مع القطاع على أرقام الواتس آب (01558626681- 01558626682).