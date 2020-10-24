وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات بنسبة نجاح 85%

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات (التجويد - العالية – التخصص) لمعاهد القراءات، للعام الدراسي1440/1441هـ 2019/2020م.

وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد 85.19%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 492 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 31.41%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1598 طالبًا وطالبة.

كما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 28.26%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1175 طالبًا وطالبة.

ووجه وكيل الأزهر التهنئة للناجحين والناجحات متمنيًا لهم دوام الرفعة والمزيد من التفوق والنجاح.

وكان وكيل الأزهر، شارك في تكريم أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية للمتفوقين من ذوي الهمم، وقال إنَّ الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يقدمون دعمًا لا يخفى على أحد للطلاب ذوي الهمم في جميع مراحل التعليم الجامعية وقبل الجامعية، والذين يتجاوز عددهم 4135 آلاف طالب وطالبة، كما يهتم بشكل خاص بأبنائه كريمي البصر الذين بلغ عددهم ما يقرب من ألفي طالب.

وأوضح "الضويني"، أنَّ الأزهر قطع خطوات كبيرة من أجل تعليم أبنائه من أصحاب الحالات الخاصة، منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء مركز إبصار بجامعة الأزهر بفروع جامعة الأزهر بالقاهرة وطنطا وأسيوط، وتمّ تزويد هذه المراكز بأحدث الأجهزة والتدريب اللازم، هذا فضلا عن وجود صندوق تكافل اجتماعي بالجامعة، خاص بالطلاب والطالبات ذوي القدرات الفائقة، لتوفير كل احتياجاتهم.

وبيَّن وكيل الأزهر خلال كلمته بالحفل الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مؤسسة الأزهر عقدت العديد من دورات التأهيل للطلاب وتعليمهم القراءة والكتابة بطريقة "برايل" في المرحلة قبل الجامعية، كما عقد شراكة مع وزارة التضامن لتوفير بطاقة الرعاية الشاملة الذي يعطيهم الكثير من الميزات، فضلا عن توفير الأجهزة التعويضية للمحتاجين وصرف إعانة شهرية لهم من بيت الزكاة والصدقات المصري.