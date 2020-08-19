انطلاق الامتحانات الشفهية لطلاب معهد القراءات بـ"الأقصر الأزهرية"

انطلقت اليوم الامتحانات الشفهية لطلاب معاهد القراءات بمنطقة الأقصر الأزهرية، حيث بدأت الامتحانات الشفوية للشهادات الثلاث "التخصص والعالية والتجويد"، وذلك وفقاً للجدول المقرر من قبل قطاع المعاهد الأزهرية، ووسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة بمعهد فتيات الأقصر الإعدادي والثانوي.

وتفقد أحمد عبادي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، والشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الابتدائي بالمنطقة، سير أعمال الامتحانات، حيث يمتحن الطلاب والطالبات بالأقصر وليس في القاهرة كما هو معمول به سابقا، وذلك تيسيرا عليهم وتقليلاً للاختلاط والزحام، حيث تزامن ذلك مع متابعة الشيخ كمال الدين جابر وأشرف الزناتي من قطاع المعاهد الأزهرية لسير الامتحانات، الذي يتم على الحاسب الآلي، وتسجيل إجابات الطلاب بدقة وشفافية والتزام الجميع بارتداء الكمامات.

وكان قد تفقد الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، امتحانات التأهيل التربوي لمعلمي المنطقة وذلك بكلية البنات الإسلامية بمدينة طيبة الجديدة، واطمئن على الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما التقى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، بعميد كلية البنات الإسلامية بمدينة طيبة الجديدة ومعاونيه وتم مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك الذي يخدم العملية التنموية والخدمية.