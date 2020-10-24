توافد كبير على لجان أطفيح في انتخابات النواب

توافد عدد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية في مركز أطفيح بالجيزة، منذ فتح لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في اليوم الأول من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تجرى على مرحلتين.

وتعد القبابات والكداية أكثر القرى توافدا على المقرات الانتخابية، وسط تشديدات أمنية مكثفة في محيط اللجان الانتخابية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ورغم المنافسة الشرسة التي تشهدها دائرة مركز أطفيح بمحافظة الجيزة بانتخابات النظام الفردي لمجلس النواب المقبل، على مقعد واحد، إلا أن الانتخابات تسير بشكل طبيعي وخاصة قرية الكدية حيث لم تسجل أي حالات شغب.

وجدير بالذكر أن دائرة أطفيح تضم 13 مرشحا، منهم مرشحان لحزب حماة الوطن وهما خالد عبد الفتاح أبو سريع أبو الخير وشهرته خالد أبو سريع، وأحمد شعبان عبد الرازق محمد وشهرته أحمد الفار، ومرشح واحد لحزب مستقبل وهو شحاته عبد الحافظ محمد أبو زيد وشهرته شحاتة أبوزيد.

وتشتعل المنافسة بين اقوى 5 مرشحين منهم شحاتة أبوزيد مرشح حزب مستقبل وطن وقاسم فرج أبو زيد فرج، وشهرته الشيخ قاسم وهو النائب الحالي للدائرة ومحمد فوزي عبد الحفيظ إبراهيم وشهرته محمد كاسب مستقل، وفارس محمد عبد الباقي علي عمران وشهرته الدكتور فارس عمران مستقل، وأحمد محمد أحمد منصور وشهرته أحمد منصور المحامي مستقل.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح‪.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.