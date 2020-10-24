رئيس جامعة مطروح يدعو للمشاركة في انتخابات النواب: ادعموا الديموقراطية

دعا الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، جميع منسوبي الجامعة، وفئات الشعب ‏المصري للمشاركة في انتخابات مجلس النوب وممارسة حقهم السياسى والمشاركة في العملية الانتخابية، والمُقرر إجراؤها على مدار يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.

وأكّد "النجار" أهمية المشاركة الإيجابية بهدف لستكمال مسيرة التنمية الشاملة في مختلف الميادين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار "النجار" إلى ضرورة دعم مسيرة الديمقراطية في مصر، داعيًا الجميع لضرورة التوجه إلى مقار اللجان، والمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020 وجميع الاستحقاقات الانتخابية.‏

وناشد رئيس جامعة مطروح، الناخبين بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال فترة التصويت، للمحافظة على الصحة العامة.

وأكّد "النجار"، حرص جميع منسوبي الجامعة على أداء دورهم الوطني من خلال المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، واختيار من يسهم في تحقيق مستقبل أفضل للوطن.