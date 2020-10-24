غرفة عمليات مجلس الدولة تتابع 2000 قاضي مشرفين على انتخابات النواب

بدأت غرفة عمليات مجلس الدولة عملها في ساعة مبكرة من صباح اليوم، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وذلك لمتابعة قضاة المجلس المشرفين على انتخابات مجلس النواب التي انطلقت صباح اليوم ومستمرة حتى غدا الأحد في 14 محافظة.

وتتابع الغرفة قرابة 2000 قاضي من قضاة مجلس الدولة المشرفين على تلك الانتخابات، في كل ما يتعلق بعملهم ابتداء من التسكين بالمحافظات مرورا بكل إجراءات عملية الاقتراع واستلام البطاقات والصناديق الانتخابية وحتي موعد إغلاق اللجان والمقرر في التاسعة مساء على مدار يومي الانتخابات.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

بينما تضم محافظات المرحلة الثانية: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.