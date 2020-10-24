رغم إصابته بجلطة.. عجوز يصر على التصويت بالانتخابات في بولاق الدكرور

علي الرغم من تدهور حالته الصحية وإصابته بجلطة، أصر عجوز سبعيني من منطقة بولاق الدكرور علي تحمل مشقة النزول والذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب.

بخطوات هادئة دخل سلامة علام إلى مدرسة رفاعة الطهطاوي بدائرة بولاق الدكرور، يتكيء علي عصا خشبية، ممسكا بيد نجله الأكبر محمد سلامة، وعندما اقترب من اللجنة رقم 11 حيث مقرر له التصويت فيها، أصابه الإعياء، فجلس ليستريح، فصعد نجله للإدلاء بصوته، انتظره ثم قرر أن يصعد هو الأخر للإدلاء بصوته رغم حالته الصحية.

ويقول سلامة علام، (73 عاما)، إنه يحرص علي الحضور دائما للإدلاء بصوته رغم حالته الصحية المتدهورة منذ فترة، مضيفاً: "أنا جيت من سوهاج في سنة 1953 ومن وقتها وأنا هنا، حبيت الناس والكل حبني، وكنت بشتغل علي عربية فول، وبسبب الجلطة قعدت من الشغل، لكن مينفعش أتخلى عن الواجب الوطني رغم حالتي"