انتظام فتح لجان دائرة بولاق الدكرور وسط إجراءات أمنية مشددة

فتحت لجان دائرة بولاق الدكرور أبوابها أمام الناخبين في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، المقرر أن يستمر التصويت حتى التاسعة مساء.

وشهدت لجان مدرسة رفاعة الطهطاوي، ومدرسة الشهيد مجدي حسنين، ومدرسة الشيماء الحديثة، ومدرسة ساطع النعماني تواجد عدد كبير من الشباب المشاركين في الحملات الانتخابية، بجانب بعض السيارات التي تحمل لوحات دعائية للمترشحين.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"‪.‬

بالنسبة لنظام القائمة، تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى في الدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعدا، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدا.

وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.