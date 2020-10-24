سفارة الصين بـ"القاهرة" تؤكد رفضها مبادرة "الشبكة النظيفة" الأمريكية

أعرب المتحدث باسم السفارة الصينية في مصر جياو جينشيان عن رفضه ما جاء على لسان كيث كراك، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، بأن واشنطن حذرت العديد من الشركات والحكومات من التعامل مع الشركات الصينية.

وشدد متحدث السفارة الصينية، في تصريح لـ"الوطن"، على كذب مزاعم "كراك" بشأن اختراقات تقوم بها شركات صينية، بحسب ما صرح خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة، على هامش زيارته إلى مصر.

"جينشيان": الصين ترفض ما يسمى بـ"الشبكة النظيفة"

وأكد "جينشيان" رفض بلاده لما يسمى بـ"الشبكة النظيفة" الداعية لتجنب الحكومات للشركات الصينية تحت مزاعم تهديدها للأمن القومي الوطني والعالمي بشكل عام، إذ دعا المسئول الأمريكي مصر للانضمام إلى تلك المبادرة.

وتشهد العلاقات الأمريكية – الصينية في السنوات الأخيرة توترات غير مسبوقة في عدة مجالات أدت إلى نشوب حرب تجارية بين البلدين، وإجراءت عقابية متبادلة.

برنامج الشبكة النظيفة يستهدف إقناع الدول بعدم استخدام معدات الجيل الخامس الصينية.. و"بكين" تؤكد عدم صحة الاتهامات الأمريكية

وبرنامج "الشبكة النظيفة" الذي تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية الهدف منه وفق المسئولين الأمريكيين هو تجنيب البلاد سرقة بيانات المستخدمين أو مراقبتهم، وهي الاتهامات التي دأبت "واشنطن" على توجيهها إلى "بكين"، إلا أن الأخيرة نفت مرارا تلك الاتهامات.

وتعتمد "الشبكة النظيفة" مجموعة من المعايير الرقمية الدولية لشبكات الجيل الخامس لتأمين البيانات التي تنقل عبر تلك الشبكات إلى المنشآت الدبلوماسية الأمريكية خارج وداخل الولايات المتحدة.

ويسعى البرنامج إلى عدم ربط الشركات الصينية بشبكات الاتصالات الأمريكية تحت مزاعم أنها شبكات غير موثوقة، فيما تسعى أيضا وشنطن إلى توسيع نطاق تلك المبادرة لتشمل أكبر عدد ممكن من الدول.

وقدمت "واشنطن" تحذيرات لدول عدة من استخدام معدات الجيل الخامس الصينية وأنها تعرض أمن المعلومات للخطر، في المقابل فإن الصين تؤكد احترامها خصوصيات الدول وعدم قيامها بأي نشاط من الاتهامات التي توجهها لها الولايات المتحدة.