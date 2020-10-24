نساء الكداية الأكثر حضورا للإدلاء بأصواتهن مقارنة بالرجال

تفوق نساء الكداية بمركز أطفيح على الرجال في عدد الحضور للإدلاء بأصواتهم منذ الإعلان عن فتح لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في اليوم الأول من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تجري على مرحلتين.

وتوافد عدد كبير من سيارات الناخبين وكان الحظ الأوفر والكثافة العددية للنساء بالمقارنة بالرجال على المقرات الانتخابية لبدء للإدلاء بأصواتهم، وسط تشديدات أمنية مكثفة في محيط اللجان الانتخابية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وبالرغم من المنافسة الشرسة التي تشهدها دائرة مركز أطفيح بمحافظة الجيزة بانتخابات النظام الفردي لمجلس النواب القادم، ويحدد لها مقعد واحد، ساهم في إشعال حدة المنافسة بالدائرة، فإن الانتخابات تسير بشكل طبيعي وخاصة قرية الكدية لم تسجل أي حالات شغب.

وجدير بالذكر أن هذه الدائرة تضم 13 مترشحًا، منهم مرشحان لحزب حماة الوطن وهما خالد عبدالفتاح أبوسريع أبوالخير وشهرته خالد أبوسريع، وأحمد شعبان عبدالرازق محمد وشهرته أحمد الفار، ومرشح واحد لحزب مستقبل وطن وهو شحاتة عبدالحافظ محمد أبوزيد وشهرته شحاتة أبوزيد.

وتشتعل المنافسة بين أقوى 5 مرشحين منهم شحاتة أبوزيد مرشح حزب مستقبل وطن وقاسم فرج أبو زيد فرج، وشهرته الشيخ قاسم وهو النائب الحالي للدائرة ومحمد فوزي عبدالحفيظ إبراهيم وشهرته محمد كاسب مستقل، وفارس محمد عبدالباقي على عمران وشهرته الدكتور فارس عمران مستقل، وأحمد محمد أحمد منصور وشهرته أحمد منصور المحامي مستقل.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.