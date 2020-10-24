طلاب جامعة الاسكندرية ومنتسبيها يشاركون في انتخابات مجلس النواب

شدد الدكتور هشام جابر المكلف بتسيير أعمال رئيس جامعة الإسكندرية، على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية تضع مصر في مصاف الدول الكبرى، وأن نجاحها يزيد من هيبتها الخارجية ويعزز الوضع الداخلي للوطن.

وانطلقت مسيرة لطلاب ومنتسبي جامعة الإسكندرية المشاركين في الانتخابات البرلمانية، صباح اليوم السبت، أمام مبنى جامعة الإسكندرية بمشاركة عمداء ووكلاء كليات ومعاهد الجامعة.

كما أكد على الدور الهام للكليات في توعية طلابها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة خلال المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأثنى جابر على حماس الطلاب للمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس النواب، مؤكدا على أن هذه المشاركة تؤكد أن المصريين يريدون استقرار الدولة، وأصبح لديهم وعي كبير بضرورة المشاركة في العمليات الانتخابية.

ونسّقت الهيئة مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الداخلية والصحة والتنمية المحلية، للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وتأمينها وتوفير سيارات إسعاف بمحيطها، تحسّباً لوقوع أي إصابات، كما خصّصت الهيئة الأدوار الأرضية فى اللجان لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بديلاً عن الأدوار المرتفعة للتخفيف عليهم.

وأنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة للتأمين بمختلف مديريات الأمن، واعتمدت خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين في أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال الاقتراع، من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وجميع الطرق والمحاور المؤدية إليها وتسيير قوات أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق، لتسهيل وصول الناخبين إلى المقار.

وأكّدت "الداخلية"، في بيان أمس، مواصلة الجهود واستنفار جميع الطاقات، للحفاظ على أمن المواطنين، لافتة إلى ثقتها في وعي المصريين بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وأنَّها تنتظر منهم الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة، لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.