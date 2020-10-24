محافظ بني سويف: انتظام أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب

أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، انتظام عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب التي بدأت صباح اليوم في مختلف اللجان الفرعية بالمحافظة، حيث تجرى الانتخابات في 481 مركزاً انتخابيًا يضم 692 لجنة فرعية لاستقبال مليون و883 ألفًا و354 مواطنًا، من المُسجلين في قواعد بيانات الناخبين، وذلك بعد أن فتحت المراكز الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحًا.

جاء ذلك خلال متابعته لسير الانتخابات من خلال غرف العمليات بديوان المحافظة للوقوف على مستجدات العملية الانتخابية أولاً بأول، وذلك في حضور اللواء سامي محمد سعد قائد قوات تأمين محافظة بني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة.

واطمأن المحافظ على التكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ أوتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات. ويتنافس 91 مرشحًا على المقاعد الفردية الثمانية المخصصة لمحافظة بني سويف في دوائرها الأربع، حيث يبلغ العدد الإجمالي لمن لهم حق الانتخاب مليونًا و883 الفًا و354 ناخبًا، موزعين على 692 لجنة فرعية على مستوي المحافظة داخل 481 مقرًا انتخابيًا.

وأنهت الأجهزة التنفيذية في محافظة بني سويف استعدادها لاستقبال انتخابات مجلس النواب، والتي تجرى اليوم السبت وغدًا الأحد، من تجهيز المقار الانتخابية ومراجعة الكهرباء وتوفير المظلات والكراسي المتحركة. وتضم بني سويف 4 دوائر انتخابية وهي الدائرة الأولى: لجنة بمقر مركز شباب بني سويف الجديدة شرق النيل، وتضم قسم شرطة بني سويف " بندر"، وقسم شرطة بني سويف الجديدة "شرق النيل" ومركز شرطة بني سويف، ومخصص لها مقعدان ويتنافس عليهما 24 مرشحًا، والدائرة الثانية والتي يكون مقرها بمدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومي الثانوية بنات وتضم مركزي ناصر والواسطى، ومخصص لها مقعدان ويتنافس عليهما 32 مرشحًا، ولجنة ثالثة بمقر مركز شباب أهناسيا، ومخصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 7 مرشحين، ولجنة رابعة بمقر مركز شباب مدينة ببا وتضم مراكز ببا، سمسطا، والفشن، ومخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 28 مرشحًا.