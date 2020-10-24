مظلات وكراسي متحركة لذوي الهمم أمام مقرات الانتخابات في بني سويف

وفرت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بني سويف، مظلات لحماية الناخبين من أي تقلب في الأحوال الجوية، وكراسي متحركة لمساعدة ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة، في نقلهم من خارج اللجان إلى داخلها.

وانتشرت المظلات التي احتوت على مقاعد كأماكن انتظار لإراحة الناخبين، والكراسي المتحركة أمام غالبية المقرات الانتخابية بالمحافظة.

يتنافس 91 مرشحا على المقاعد الفردية الثمان، المخصصة لمحافظة بني سويف في دوائرها الأربعة؛ إذ يبلغ العدد الإجمالي لمن لهم حق الانتخاب مليون و883 ألف و354 ناخبا، موزعون على 692 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، داخل 481 مقر انتخابي، في ظل تنافس قائمتي "القائمة الوطنية رمز كليوباترا ونداء مصر - رمز الخريطة".

وأنهت الأجهزة التنفيذية في محافظة بني سويف، استعداداها لاستقبال انتخابات مجلس النواب، التي تجرى اليوم السبت، وغدا الأحد، من تجهيز المقار الانتخابية ومراجعة الكهرباء، وتوفير المظلات والكراسي المتحركة .

وتضم بني سويف 4 دوائر انتخابية، الأولى: لجنة بمقر مركز شباب بني سويف الجديدة شرق النيل، وتضم قسم شرطة "بني سويف (بندر)، وبني سويف الجديدة (شرق النيل)"، وبني سويف"، ومخصص لها مقعدان، يتنافس عليهما 24 مرشحا، والثانية مقرها بمدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومي "الثانوية بنات"، وتضم مركزي ناصر والواسطي، ومخصص لها مقعدان، يتنافس عليهما 32 مرشحا، والثالثة بمقر مركز شباب اهناسيا، ومخصص لها مقعد وحيد، يتنافس عليه 7 مرشحين، والرابعة بمقر مركز شباب مدينة ببا، وتضم مراكز "ببا، وسمسطا، والفشن"، ومخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليهم 28 مرشحا.

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، قبل وأثناء العملية الانتخابية، فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت، وتنفيذ خطة التأمين الطبي والإسعاف والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتلافى أية ملاحظات رصدت في انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت أغسطس الماضي.

وأكد "غنيم" وضع خطة متابعة لحظية مع رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لعمل مراجعة شاملة لأعمال الإنارة العامة، بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية، مع التأكيد علي سرعة إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية، بجانب المرور اليومي على المراكز الانتخابية كافة، للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، مع توفير عدد كاف من المقاعد والكراسي المتحركة بكافة المراكز الانتخابية، للتيسير على المواطنين، خاصة المسنين وذوى الإعاقة، لتسهيل الإدلاء بأصواتهم.