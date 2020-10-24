شراكة بين "إكسبولينك" والتجارة العربية البرازيلية لتعظيم نمو الصادرات

وقعت جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك وغرفة التجارة العربية البرازيلية، مذكرة تفاهم في ختام فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي في نسخته الافتراضية، والذي نظمته الغرفة بالشراكة مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري.

شهد مراسم توقيع الاتفاقية عبر المنصة الافتراضية للمنتدى، المهندس خالد الميقاتي رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين-اكسبولينك، وروبنز حنون رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية.

شاركت "اكسبولينك" في المنتدي كعارض زمردي، في خطوة أولى للتعاون الرسمي بين المؤسستين في تعريف مجتمع الأعمال بمصر والبرازيل والوطن العربي، بسبل دفع وتعظيم فرص التجارة والتعاون الاقتصادي بين البرازيل ومصر والوطن العربي.

وألقى الكلمة الافتتاحية لجلسات المنتدي الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، والسفير أحمد أبو الغيط رئيس الجامعة العربية، كما تحدث في المؤتمر، روبنز حنون رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، والمهندس خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين بجانب مشاركة موسعة من العديد من وزراء الخارجية العرب.

وحول مستقبل التعاون التجاري المصري البرازيلي، أكد روبنز حنون رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، أن الشراكة مع جمعية المصدرين المصريين ستعلب دورا هاما في المرحلة المقبلة في توطيد العلاقات المصرية البرازيلية علي مستوي تعزيز فرص نمو التجارة والتعاون الاقتصادي في أسواق أمريكا الجنوبية بشكل خاص وبين البرازيل ومصر والعالم العربى بشكل عام.

وأعرب «حنون»، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، ومشاركة «اكسبولينك» للمنتدي الاقتصادي الدولي والاستفادة من المنصات الرقمية التجارية والخدمات التصديرية المختلفة في إطار التعاون المشترك بين أهم المؤسستين المعنيتين بزيادة فرص نمو الصادرات وتسهيل التجارة البينية.

وأكد المهندس خالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين المصريين، على أهمية التعاون المشترك بين الجمعية والغرفة في دفع وتعزيز العلاقات التجارية المصرية البرازيلية لزيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة، مضيفًا أن الاتفاقية تأتي تزامنًا مع توجه الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية لتنفيذ استراتيجية قومية للوصول بالصادرات المصرية إلى نحو100 مليار دولار من خلال تعظيم القيمة الاقتصادية والتنافسية للسلع والمنتجات محلية الصنع والاستفادة من مزايا الاتفاقيات الدولية والتكتلات التجارية في النفاذ إلى كافة الاسواق العالمية، وعلى رأسها تجمع دول الميركسور، والتي تمثل البرازيل فيها اهم شريك تجاري لمصر.

وقال: الشراكة بين «أكسبولينك» وغرفة التجارة العربية البرازيلية ستمنح فرصة حقيقة وفعالة لمساندة مجتمع الأعمال من المصدرين والمصنعين من الجانبين من خلال توفير مجموعة عديدة ومتنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة لتعظيم التجارة وتسهيل عمليات التصدير، وفقًا لأربع ركائز رئيسية وهي الترويج للفرص التصديرية والذكاء التسويقي، وتبادل المعلومات والخدمات التسويقية، وبرنامج حاضنة التصدير بجانب تنظيم البعثات التجارية واستضافت وفود رجال الأعمال والمشترين الدوليين.