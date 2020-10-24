شوقي علام واصفا الإخوان: شوهوا الدين وتجنوا على الله ورسوله

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن دار الإفتاء المصرية ماضية في مشروعها التنويري التاريخي، وفضح زيف الإخوان وكافة التنظيمات الإرهابية، مشددًا: "لا نأبه لتلك الحملات المغرضة ولا نلتفت إلا إلى الإنسانية".

وانتقد المفتي في تصريحات له أمس، أفعال الجماعات الدينية وعلى رأسها جماعة الإخوان، وجاءت كالتالي:

- الإخوان جماعة إرهابية تسعى إلى هدم المرجعيات الدينية والمؤسسات المعتمدة ويصفون من يخالف منهجهم بـ"علماء السلطان".

- الجماعات شوهت الدين وتجنَّوا على الله ورسوله.

- عمدوا إلى الآيات التي نزلت في الكفار فأنزلوها على المؤمنين.

- ما تركه النبي من فعل ولم يأتِ نص شرعي يَنهى عنه ففيه سَعة.. وهذا ما لم يدركه الإخوان.

- مشروع الإخوان منذ بدايته كان يكتنفه محاولات لإيجاد جذور لهم، ولكنهم فشلوا أمام صمود المهنجية السلمية.

- التنظيمات المتطرفة ذات عقلية جافة وقلب فيه غلظة.

- النبي وصف أصحاب تلك الأفكار بأنهم سفهاء الأحلام، وهي صفات تكاد تنطبق على جميع أجيال هؤلاء المتطرفين.

- جماعة الإخوان ومثيلاتها من الجماعات الإرهابية عمدوا إلى الآيات التي نزلت في الكفار والمنافقين والمشركين وأنزلوها على المؤمنين.

- هناك خلل شديد في منهجهم يمثل خطورة كبيرة في تاريخ المسلمين وخاصة الدعوة لسفك الدماء.

- يحاولون شطب ونسخ مائة آية تدعو إلى الرحمة والعدل، لإرضاء رعبتهم في العنف.

- هؤلاء شوهوا الدين وتجنَّوا على الله ورسوله وكذبوا على الناس وادَّعوا أن مشروعهم خاص بالدعوة، ليتبين بعد ذلك من خلال أفعالهم ومراجعهم ما يدل على اللاسلمية عندهم.

- الجماعة الإرهابية تسعى إلى هدم المرجعيات الدينية والمؤسسات المعتمدة، ويصفون من يخالف منهجهم بأنه من "علماء السلطان".

- الاتهامات التي تُوجِّهها جماعة الإخوان الإرهابية إلى المؤسسات الدينية في مصر، باطلة فليس في مفرداتنا أن العداء للدولة هو من صفات العلماء؟!".

- الإخوان جعلوا من يعارض الدولة والقانون من رجال الدين في مصاف البطولة، لأنهم يقفون أمام الدولة وهم في عداء دائم للوطن، أما من يبني ويدعم الدولة فيصفونه بـ"عالم السلطان"، ونحن نفتخر بأننا نقف في صف الوطن.

- الجماعة الإرهابية لديها خلل في منهجها الفقهي الذي تعتمد عليه، فهم لا يعترفون بالتعددية التي هي من مقومات المنهج الأزهري.