لجان بولاق الدكرور تغلق أبوابها ساعة للاستراحة

أغلقت لجان دائرة بولاق الدكرور أبوابها أمام الناخبين للاستراحة، ويستمر الإغلاق من الثالثة وحتى الرابعة عصرا.

وكانت لجنة مدرسة الشهيد محمد فاروق وهدان قد أغلقت أبوابها مع دقات الثالثة حيث منعت دخول الناخبين، واقتصر التواجد داخل اللجنة على الناخبين الذين دخلوا إلى محيط اللجنة قبل الثالثة.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح‪.‬

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.