أمين "النواب": استقرار مصر يغضب المشككين ويزعجهم

قال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إن انتخابات مجلس النواب حق وواجب دستوري ونيابي، موجهًا الشكر إلى أجهزة الدولة المعنية بالتأمين وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية الصحية.

جاء ذلك عقب إدلاء "فوزي" بصوته في انتخابات مجلس النواب، اليوم، بمقر لجنته الانتخابية في حي الهرم بمحافظة الجيزة، حيث وجه تحية شكر واعتزاز لمجلس النواب الحالي، الذي أدى دوره البرلماني بكفاءة وحكمة وبكل قوة، واتسم الأداء التشريعي والرقابي لأعضاء مجلس النواب بإعلاء صالح الوطن والمواطن، وكانت انحيازاتهم الوطنية - أغلبية وأقلية - مثالًا يحتذى وقاعدة لا استثناء عليها.

وأشار فوزي إلى أن مهمة مجلس النواب الذي سيتم انتخابه كبيرة في ضوء طموح وتطلعات الشعب، لأن هذا الطموح يجب أن يقابله قوانين وتشريعات على نفس المستوى، كما أن كل نهضة للدولة تتطلب تحقيق التوافق والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة.

وقال : أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مجلسي النواب والشيوخ، وتسود كذلك أجواء إيجابية وأخوية بين رئيسي المجلسين منذ انطلاق أعمال جلسات مجلس الشيوخ يوم الأحد الماضي.

وأشار "فوزي" إلى أن برلمان 30 يونيو أكمل مدته بنجاح وثبات وسيسلم المسؤولية لمجلس نواب 2021 بنفس النجاح والثبات.

وحول حملات التشويه الخارجية التي يتعرض لها مجلس النواب الحالي والمشهد الانتخابي، ذكر أن كل تقدم واستقرار للدولة يُغضب المشككين في المشهد ويزعجهم ، وهم حريصون على تشويه أي خطوة تخطوها الدولة للأمام، لكن هذه المحاولات أثبتت فشلها.

وأشار الأمين العام لمجلس النواب إلى أن فيروس كورونا أصبح أمرًا واقعيًا، ويجب التعامل معه، وهو أمر استدعى اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية للتعامل معه، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ستستمر خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على سلامة جميع النواب والعاملين في مجلس النواب.