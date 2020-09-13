أمين عام "النواب": وضع لافتة مجلس الشيوخ على بوابة شارع قصر العيني

واصلت اللجنة الإدارية والمالية المشكلة بموجب قانون رقم 141 لسنة 2020 لمجلس الشيوخ ،عملها لاستكمال الإنشاءات وأعمال التطوير التى تتم الآن داخل مقر مجلس الشيوخ ، وذلك استعدادًا لاستقبال الأعضاء الجدد نهاية الشهر الجاري لاستخراج كارنيهات العضوية.

وشهدت القاعة الرئيسية لمجلس الشيوخ العديد من أعمال الصيانة، شملت المقاعد المخصصة للأعضاء، والمنصة الخاصة برئيس المجلس.

كما تضمنت أعمال الصيانة البهو المخصص للاعضاء، والبهو المفتوح الملحق به، وكذلك الطرقات المؤدية إلى مقرات مجلس الشيوخ.

وحظت قاعة "الدستور"، والمخصصة لعقد الاجتماعات الكبرى بمجلس الشيوخ، بأعمال تطوير شملت إعادة طلاء الجدران، وضبط وحدات التحكم في الميكروفونات المخصصة للأعضاء.

فوزي: تغيير في البوابة المخصصة على الشيوخ وأعمال ترميم

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، أنه جاري حاليًا إجراء تغيير فى البوابة المخصصة لمجلس الشيوخ، والمطلة على شارع قصر العيني، حيث سيتم وضع اللافته المخصصة لمجلس الشيوخ، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير التى تحدث داخل مقر مجلس الشيوخ.

يُشار إلى أن لافتة مجلس الشورى أزيلت من البوابة المخصصة لملحقاته بموجب إلغائه فى دستور 2014، ليعود للحياة من جدد بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، يُنقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغى إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل، وذلك بطلب يُقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.

وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويُحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.

كما يُنقل إلى مجلس الشيوخ كافة أصول مجلس الشورى المُلغى السابق نقلها إلى مجلس النواب، على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى المُلغى بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.