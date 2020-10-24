بعد دخوله الحجر الصحي.. الرئيس الجزائري: "أنا بخير وعافية"

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه "بخير وعافية"، بعد إعلان الرئاسة الجزائرية دخوله الحجر الصحي، إثر ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى العديد من كبار المسؤولين في البلاد.

وكتب "تبون" في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي دخلت في حجر صحي طوعي، إثر إصابة إطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

https://www.facebook.com/TebbouneAbdelmadjid/posts/397758848295467

وأضاف: "أطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد إلى نهاية الحجر، متضرعًا إلى المولى عز وجل أن يعافي جميع المصابين ويحفظ جزائرنا الحبيبة من كل بلاء".

وذكرت وسائل إعلام جزائرية قبل قليل، أن رئيس البلاد عبدالمجيد تبون دخل الحجر الصحي لمدة 5 أيام.

وأوضحت، أن الإجراء جاء بعد تشخيص حالات إصابة بفيروس كورونا بين مسؤولين برئاسة الجمهورية وأعضاء الحكومة.