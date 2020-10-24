إسلام إبراهيم: "لبست أوحش من إمبارح علشان اللي انتقدوني يحرموا"

حرص الفنان إسلام إبراهيم على حضور حفل فيلم "The Furnace" من بطولة الفنان أحمد مالك والذي يعرض حاليا بقاعة المؤتمرات ضمن فعايات مهرجان الجونة السينمائي.

وعلق إسلام إبراهيم على منتقدي ظهوره مساء أمس خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي قائلًا: "لبست أوحش وأغرب من إمبارح عشان المنتقدين يحرموا يعملوها مرة تانية".

وكان إسلام إبراهيم كشف حقيقة تصوير فيلم "بـ100 وش"، قائلا: "إحنا بنسمع زيكم ومفيش حاجة لسه بشكل رسمي بس غالبا هيبقى فيلم لأن أستاذة كاملة مش حابة تعمل مسلسل تاني 30 حلقة لأنه بياخد وقت ومجهود كبير و100 وش تفاصيله كتيرة، والفيلم هيبقى ألطف وأحسن لينا كلنا".

وأضاف "إبراهيم" خلال لقاء على هامش افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، أنه حاليا يصور أحداث مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، "سعيد أوي بالتجربة ومبهور طول الوقت طول ما أنا واقف قدامه ويا رب تبقى حاجة لطيفة وتحبوني فيها".

وانطلقت مساء أمس، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والتي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.