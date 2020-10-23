رامي عياش مفاجأة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

علمت "الوطن" أن الفنان اللبناني رامي عياش، سيحضر إلى مدينة الجونة، لتصوير أغنية خاصة بالدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، لعرضها خلال حفل الختام المقرر إقامته فى 30 أكتوبر الجاري.

ويتكتم عياش، وإدارة مهرجان الجونة، على تفاصيل الأغنية حتى تكون مفاجأة خاصة بالدورة الرابعة، حيث يقوم المطرب اللبناني بالتحضير بشكل خاص، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، سلوي خطاب، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

وتُجرى حاليًا التجهيزات النهائية لمسرح حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، على قدم وساق، حيث من المنتظر أن تقام للمرة الأولى حفل الافتتاح في مركز المؤتمرات.