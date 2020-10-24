جنات تدلي بصوتها في انتخابات النواب بعد حصولها على الجنسية المصرية

شاركت الفنانة المغربية جنات المواطنين المصريين الإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان المصري، بعد أن حصلت مؤخرا على الجنسية المصرية.

ونشرت جنات عدة صور لها من داخل لجنة الانتخابات الخاصة بها، أثناء إدلائها بصوتها في الصندوق، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وقالت: "من أجل مستقبل أفضل.. انزل شارك".

ووجهت المطربة المغربية جنات الشكر، مؤخرا، لفريق عمل ألبومها الجديد "أنا في انتظارك" عبر حسابها الخاص على فيسبوك.

وكتبت جنات "أنا بشكر كل الفنانين اللي اشتغلوا معايا في الألبوم جميعاً من أول الأسماء الكبيرة اللي كل اسم لوحده تاريخ لغاية الشباب الفنانين اللي لسه بيبدأوا بشكركم جميعاً على الفن الجميل اللي اتقدم وبشكركم على النجاح والحالة اللي عملها الالبوم بشكركم فرد فرد وبشكر شركة روتانا وكل الدعم اللي قدمته وتمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح . جنات انا_في_انتظارك"

وكانت جنات طرحت أغنيات ألبومها الجديد "أنا في انتظارك"، من إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات.يتضمن الألبوم 11 أغنية باللهجة المصرية، وتتعاون النجمة المغربية فيع مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار إلى جانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبدالحميد الحباك، وجمال الخولي، وشادي نور، وكريم حكيم، وسلامة علي، علي فتحي، وأحمد الحبشي، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.أما الموزعون، فتتعاون جنات مع كل من: أسامة سامي، وهاني يعقوب، وأكرم عادل، وسام عبدالمنعم، وإلهامي دهيمة، وهاني ربيع، وجيزو، وأدهم دهيمة، ويتولى هندسة صوت وماستر ومكساج هيثم راضي.

وتجاوزت أغنيات البوم النجمة المغربية جنات، أنا فى انتظارك حاجز الـ6 ملايين مشاهدة واستماع عبر موقع الفيديوهات يويتوب.