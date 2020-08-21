أرقام في مسيرة "جنات" الغنائية بعد طرح "أنا في انتظارك"

طرحت منذ أيام، الفنانة "جنات"، ألبومها الغنائي الجديد "أنا في انتظارك"، مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ليكون العمل الخامس في مسيرتها الغنائية الاحترافية التي انطلقت عام 2006.

خلال تلك الفترة حققت "جنات" نجاحات مبهرة وكبيرة على الصعيد الغنائي، وأصبحت بسببها واحدة من أهم مطربات الوطن العربي في القرن الواحد العشرين.

ترصد "الوطن" في هذا التقرير، عددًا من الأرقام بمسيرة جنات الغنائية خلال الفترة من 2006 إلى 2020.

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طرحت "جنات" خلال مسيرتها الغنائية 5 ألبومات غنائية خلال 14 عامًا، البداية كانت عام 2006 بألبوم "اللي بيني وبينك" وآخرها "أنا في انتظارك".

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تعاونت "جنات" خلال مسيرتها مع شركتين إنتاجيتين وهما "جود نيوز" وقدمت معها ألبومين، وشركة "روتانا" التي طرحت معها 3 ألبومات.

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قدمت "جنات" 56 أغنية خلال ألبوماتها الخمسة التي طرحتها، كان أكثرها في ألبوم "حب جامد" الذى تضمن 13 أغنية، بينما كان أقلها ألبوم "اللى بيني وبينك" و"بنفس الكلام" 10 أغنيات.

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قدمت "جنات" خلال ألبومها الجديد "أنا في انتظارك" 12 اسمًا فنيًا جديدًا على مستوى الشعر والتلحين أبرزهم شادي نور وبلال سرور ورامي جمال ومدين.

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يعد الشاعر نادر عبدالله هو أكثر الشعراء الذين تعاونوا مع "جنات" عبر مسيرتها الفنية فقدم لها 9 أغنيات ويأتي بعده عزيز الشافعي بـ5 أغنيات.

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يعد الملحن محمد يحيى هو أكثر الملحنين الذين تعاونوا مع "جنات" عبر مسيرتها الفنية حيث قدم لها 8 أغنيات ويأتي بعده عزيز الشافعي بـ6 أغنيات.