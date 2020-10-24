إجلاء العشرات في فرنسا بسبب حريق ضخم (فيديو)

أجلت السلطات المحلية شمال فرنسا، العشرات من المواطنين بسبب اندلاع حريق ضخم اليوم السبت.

وتعمل فرق الإطفاء الفرنسية، على إخماد حريق كبير اندلع، في مبنى مهجور بميناء لو هافر شمال البلاد.

وأكدت شرطة أحد أكبر المواني الفرنسية، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنها تعمل على إخلاء المنازل المحيطة بموقع الحادث، مشيرة إلى انتشار الدخان على نطاق واسع وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم".

وذكرت السلطات المحلية، أن 70 من عناصر الإطفاء و25 سيارة ونحو 20 شرطيا يشاركون في إخماد النيران، فيما أكد تلفزيون BFMTV أن عمليات الإجلاء طالت نحو 300 شخص.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الحريق اندلع داخل مستودع سابق لشركة "ليبتون" للشاي.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث.وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تؤكد صعود أعمدة من الدخان المكثف فوق المبنى.