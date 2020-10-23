فرنسا: عدد الإصابات بكورونا يتجاوز المليون مع احتدام الجائحة

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا أن البلاد سجلت أكثر من مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة، لتصبح ثاني دولة في أوروبا الغربية بعد إسبانيا تصل إلى هذا العدد من الإصابات المعروفة.

وأصدرت هيئة الصحة الوطنية الفرنسية الأعداد الجديدة التي تظهر أن الفحوص أكدت ما لا يقل عن 1041075 حالة إصابة في فرنسا هذا العام، وبينها 42032 حالة إصابة جديدة تم الإبلاغ عنها خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقال خبراء إن الأرقام الحقيقية للإصابات ربما تكون أعلى بكثير من تلك التي تبلغ عنها الحكومات في جميع أنحاء العالم بسبب نقص الفحوص في وقت مبكر من الجائحة، والحالات التي لا تظهر عليها أعراض وغيرها من المشكلات.

وشأنها شأن دول أخرى في أوروبا، شهدت فرنسا ارتفاعا حادا في عدد حالات الإصابة اليومية في الأسابيع الأخيرة مع انتعاش الفيروس في أوروبا.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متحدثا في وقت سابق اليوم الجمعة بعد زيارة مستشفى في ضاحية بونتواز شمال باريس، إن "الجائحة تتسارع بشدة."

وسجلت فرنسا أكثر من 34000 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس المستجد، وهو أحد أعلى المعدلات من نوعه في أوروبا.