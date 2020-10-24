الحماية المدنية تنقذ "قطة" محشورة في باب حديد بالقناطر

أنقذ رجال قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية، قبل قليل، قطة كانت محشورة بين باب حديد وباب شقة، في أحد العقارات بدائرة مركز القناطر الخيرية، وجرى نقل القطة إلى مكان آمن بعد إنقاذها.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارأً من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ من مواطن بوجود قطة "محشورة" بين باب شقة وباب حديد لنفس الشقة، بعقار بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وذلك في غياب مالك الشقة.

وعلى الفور، انتقل المقدم أسامة مشهور، رئيس مباحث القناطر الخيرية، وبصحبته فريق إنقاذ من رجال الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتم على الفور التعامل مع البلاغ دون اللجوء لكسر باب الشقة أو الباب الحديد، وتم استخراج القطة ووضعها بمكان آمن، وقدم المواطن صاحب البلاغ الشكر لرجال الشرطة لسرعة الاستجابة.

وتعددت بلاغات إنقاد الحيوانات في الفترة الأخيرة فقد أنقذت قوات الحماية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية، "قطة" كانت عالقة أعلى كوبري "الفنجري" بمنطقة حدائق القبة.

وجاء ذلك بناءً على استغاثة أحد المواطنين بشرطة النجدة، بشأن العثور على قطة عالقة على كوبري الفنجري، وعلى الفور، وبعد تلقي بلاغ المواطن من شرطة النجدة، انتقلت سيارة إطفاء وتم إنقاذ القطة.

كما تمكنت شرطة النجدة وقوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ "كلب" قفز إلى شرفة شقة مغلقة، وتسليمه لصاحبته.