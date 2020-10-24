نادية الجندي تدعم بسمة وهبي: بدعيلك من قلبي بالشفاء العاجل

دعت الفنانه نادية الجندي عبر موقع "إنستجرام" للإعلامية بسمة وهبي بالشفاء العاجل.

وكتبت "الجندي"، قائلة "الصديقة العزيزة بسمة وهبة، ربنا يشفيكي يارب ياحبيبتي وترجعي بلدك بألف سلامة، وحشتيني بدعيلك من قلبي بالشفاء العاجل".

وتعيش الإعلامية بسمة وهبة، فترة النقاهة، بعد إجرائها عملية جراحية دقيقة بلندن، عقب إصابتها بمرض نادر.

وظهرت "وهبة" خلال فيديوهاتها بعد إجرائها العملية، بصورة مختلفة، حيث أطلت في الفيديو الأخير ممسكة بـ"سبحة"، وتردد دعاء الاستخارة بشأن عودتها إلى مصر.

وشاركت وهبة مقطع "فيديو" مع جمهورها، تطمئنهم من خلاله على صحتها، بعد خضوعها لعملية في لندن، موضحة أنها ترغب في العودة إلى مصر، بينما يلزمها الطبيب بالبقاء في لندن لمتابعة حالتها الصحية.

كما ظهرت بفيديو آخر بـ"الحجاب"، وهي تسجد لله شكرًا بعد نجاح العملية الأخيرة، ووجهت الشكر لكل جمهورها ومتابعيها بعد دعمهم لها خلال الفترة الأخيرة، عقب إجرائها عملية جراحية، إثر إصابتها بمرض نادر لم تكشف عن تفاصيله.

وقالت "وهبة" لـ"الوطن": "دعاؤكم طوق نجاة حول رقبتي، وأدين لكل شخص افتكرني بدعوة".

وكشفت فيه عن آخر تفاصيل حالتها الصحية، قائلة: "الحمد الله أنا خرجت من المستشفى بس أنا تعبت ومخنوقة مش قادرة أقعد في لندن، وروحت للدكتور قلت ليه عاوزني أقعد؟ قال: أي حد عامل عملية لازم يقعد جنب المستشفى".

وتابعت: "هواء مصر حاجة تانية مع إن في مصر مش باخرج، وأنا قاعدة في البيت في أوضتي ومكتبي أحسن من إني أخرج كل يوم هنا حتى، الجو هنا سيئ وكئيب، ولندن مش لندن، المحلات قافلة والمولات مهجورة والناس مرعوبة، إحنا عندنا مصر أحلى وأحسن مش دلوقتي على كل الأحوال".

كما نشرت "بسمة" مقطع فيديو جديدا لها بعد إجرائها عملية جراحية، قالت خلاله "حبيت أطمنكم عليا.. وأول حاجة عملتها سجدة شكر للمولى عز وجل أنه رجعني تاني بالسلامة، يا رب الطف بينا واشفِ وعافِ كل مريض يتألم".وأرفقت بالفيديو تعليقا، قالت فيه: "الحمد لله والشكر لله ثم لكل الناس الطيبة اللي دعت لي ولكم مثل الدعاء يا رب".

وسبق ونشرت الإعلامية بسمة وهبة، فيديو لها قبل إجرائها عملية جراحية، وظهرت "وهبة" مرتدية زي العمليات قائلة: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدًا"، مضيفة، "يد الله فوق أيديهم".

وكانت بسمة وهبة قد أكدت لـ"الوطن"، أن أزمة المرض أظهرت لها أصدقاء "بيظهروا في وقت الشدة"، على رأسهم شيرين كامل زوجة رجل الأعمال ياسين منصور، "شيرين ووقفتها معايا بتبين أن الصداقة مش بالسنين هي بالمواقف، مش بعرف أقلع السبحة الحلوة اللي هي اديتهالي".