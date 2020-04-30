عن تعامل المصريين مع كورونا.. بسمة وهبي: الاستهتار زاد والوعي غاب

استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، استهتار وطريقة تعامل المواطنين مع تداعيات فيروس كورونا المنتشر كوفيد 19.

وقالت "لا أرى خيرًا فيما يتعلق بتعامل المواطنين مع فيروس كورونا، قولت قبل كده متخافوش لكن كونوا حذرين، لكن الآن أقول لكم يجب أن تخافوا، والتعامل مع هذا الخطر بالعقل والإلتزام.

وأضافت "وهبة"، خلال برنامجها "كل يوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد الإصابات تجاوز 5268 حالة، والوفيات 380، و 30٪ منهم ماتوا قبل وصولهم المستشفي، مرجعة ذلك إلى "علشان الناس لما بيجي لها الأعراض بتخفي ده كأنه فضيحة، مع وجود حالة من الاستهتار، فالأمر يتطلب وقفة وإنذار".

وتابعت، الوضع مرعب ومخيف، يجب أن تخافوا قبل أن تتحول مصر للوضع الذي تعاني منه أمريكا الغارقة في مستنقع فيروس كورونا، بالإضافة للوفيات التي تجاوزت المليون والخسائر الاقتصادية.

وأشارت إلى أن "الوضع لا يطمئن، والاستهتار زاد، والوعي غاب، وفي حالة عمل إجراءات وحظر كامل لن يكون عقاب، بل حل نتيجة قلة وعي الشعب المصري".