رئيس الجالية المصرية بفرنسا: لا يوجد مصريين ضمن حريق ميناء لو هافر

قال صالح فرهود رئيس الجالية المصرية فى فرنسا ، فى تصريحات لـ"الوطن" إنه لا يوجد مصريين ضمن المضارين من حريق ميناء لو هافر شمال فرنسا ، قائلا "المصريين بعيدين كل البعد عن مكان الحريق".

وأجلت السلطات المحلية شمال فرنسا، العشرات من المواطنين بسبب اندلاع حريق ضخم اليوم السبت.

وتعمل فرق الإطفاء الفرنسية، على إخماد حريق كبير اندلع، في مبنى مهجور بميناء لو هافر شمال البلاد.

وأكدت شرطة أحد أكبر المواني الفرنسية، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنها تعمل على إخلاء المنازل المحيطة بموقع الحادث، مشيرة إلى انتشار الدخان على نطاق واسع وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم".

وذكرت السلطات المحلية، أن 70 من عناصر الإطفاء، و25 سيارة ونحو 20 شرطيا، يشاركون في إخماد النيران، فيما أكد تلفزيون BFMTV، أن عمليات الإجلاء طالت نحو 300 شخص.