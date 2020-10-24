الأمم المتحدة: مصر مثلت استثناءً بالاستمرار في تحقيق النمو رغم كورونا

قال ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إن مصر مثلت استثناءً في ظل الظروف التي فرضتها فيروس كوفيد 19، من حيث القدرة على الاستمرار في مواصلة تحقيق النمو الاقتصادي رغم الظروف المحيطة، ومواصلة العمل على بناء نظام صحي قوي قادر على مواجهة جائحة كورونا.

وأشاد المنسق الأممي - خلال حضوره احتفال أقيم مساء اليوم السبت بقصر التحرير بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء الامم المتحدة، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري - بالشراكة الفريدة بين مصر والأمم المتحدة، والتزام مصر بالمساهمة في قوات حفظ السلام.

ونوه ديكتس - في كلمته التي ألقاها في الاحتفال الذي أقيم تحت شعار (75 عاماً: الماضي والحاضر والمستقبل) - بانتخاب مصر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي خمس مرات تقديراً لدورها والتزاماتها، فضلا عما قدمته للأمم المتحدة من شخصيات رفيعة منها مصطفى كمال طلبة وبطرس بطرس غالي وغادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.

ولفت منسق الأمم المتحدة إلى أن مصر تستضيف مكاتب 32 منظمة ووكالة من وكالات الامم المتحدة، مضيفاً أن جائحة كوفيد 19 تمثل تحدي جديد يعكس الحاجة إلى العمل المتعدد الأطراف والتعاون مع أطراف فاعلة جديدة تسهم في التغلب على التحديات القائمة.

وأشار إلى أن مصر يمكنها أن تستثمر أزمة (كوفيد 19) في المضي قدما نحو تعزيز التحول الرقمي للاستفادة من الامكانات المتاحة، لافتا إلى أن مصر أمامها فرصة كبيرة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر لتكون من الدول الرائدة في هذا القطاع بالاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

من ناحية اخرى، جرت إضاءة الأهرامات وأبو الهول باللون الأمم الأزرق احتفالا بيوم الأمم المتحدة والذكرى الـ 75 لإنشائها.