عادل خطاب: تجارب لقاحات كورونا غير مبشرة.. والوضع في مصر مطمئن

قال الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، إن أوروبا والأمريكتين يشهدون زيادة واضحة جدًا في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا وتتخطى الأعداد المتوقعة وتصل إلى ما كان عليه الوضع في شهر إبريل الماضي.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر شاشة "dmc": "بالأمس ممثل منظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، قال إنه من المنتظر حدوث موجة ثانية في الشرق الاوسط، وستزيد الأعداد".

وتابع: "الدول التي حولنا مثل تونس والمغرب ولبنان والعراق وغيرها تشهد زيادة كبيرة جدًا على مستوى الإصابات، وفي 15 أكتوبر أعلنت منظمة الصحة العالمية نتائج دراسة مهمة جدًا أجريت في 30 دولة بـ405 مستشفى، على بعض المصابين بفيروس كورونا وحصلوا على مختلف الأدوية المختلفة في علاج كورونا، وللأسف كل الأدوية لم تثبت أي أثر سواء من ناحية الوفيات او احتياج المرضى لأجهزة تنفس صناعي أو فترة البقاء في المستشفى".

وأكد، أنه حتى الآن لا يوجد أي دواء شافٍ تماما من فيروس كورونا: "مقدمناش إلا الوقاية، والتجارب على بعض اللقاحات ليست مبشرة، وهل اللقاح الذي سيجرى إنتاجه سيكون جرعة واحدة؟ والأجسام المضادة لا تبقى في الجسم أكثر من 6 أشهر، وبالتالي يجب أن يكون أكثر من جرعة واحدة".

وأشار، إلى أن الوضع في مصر مطمئن جدًا، لافتًا إلى أن مصر مازالت في المرحلة الأولى حتى مع الزيادات الأخيرة في أعداد المصابين: "رغم انتظام الدراسة في المدارس والجامعات فإن إصابات كورونا هناك قليلة جدًا، والغلق النهائي لن يكون واردًا".