عز وتامر وراندا البحيري.. فنانون يدعمون مؤمن زكريا

أهدى المطرب تامر حسني أغنية "مش لواحدك" للاعب مؤمن زكريا وشاركة في كليب الأغنية عدد من لاعبي كرة القدم، أصدقاء مؤمن زكريا.

وطرح تامر الكليب عبر قناته على يوتيوب، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "إهداء إلى كابتن مصر مؤمن زكريا.. معاك وفي ظهرك لحد ما ترجع لجمهورك بمليون سلامة ربنا معاك يا بطل".

ولم يكن تامر حسني أول فنان يدعم اللاعب مؤمن زكريا، حيث حل النجم أحمد عز، ضيفا في أولى حلقات برنامج "وش تاني"، والذي تقدمه "الوطن"، عبر موقعها وقناتها الرسمية على "يوتيوب"، وذلك في تمام الثامنة مساء كل خميس، من تقديم الصحفي خالد فرج.

وعن حضور اللاعب مؤمن زكريا لمسرحية "علاء الدين" ودعم الفنان أحمد عز له، قال "عز" إنه لديه إحساس ويقين، بأن الله سيتم شفاؤه على خير، مؤكدا أن مؤمن زكريا بداخله شخص طيب للغاية، وأتمنى له النجاح، وأن يشفى من مرضه ويعود أفضل مما كان.

وأضاف "عز" أن الموقف الذي تعرض له مؤمن زكريا، يعلمنا أن تلك هي الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، وأن المرض وارد أن يحدث لنا جميعًا.

الفنانة راندا البحيري هي الأخرى قامت بدعم اللاعب مؤمن زكريا باستضافته وأسرته بمطعمها "برنسيسة" ونشرت صورا لمؤمن أثناء تواجده بالمطعم وعلقت رندا قائلة "كابتن مؤمن زكريا في مطعم وكافيه برنسيسة نورت الدنيا كلها يا كابتن مصر".

وبداية مرض "مؤمن"، ترجع إلى فبراير عام 2018، حينما كشف نادي "أُحد" السعودي أن مؤمن زكريا، المعار في صفوفه قادمًا من النادي الأهلي، وقتها، مصابا بخلل في العضلات، يمنعه من ممارسة كرة القدم لفترة من الوقت.

وأوضح رئيس نادي أُحد، سعود الحربي، في لقاء إعلامي مع إحدى القنوات الرياضية، أنه جرى اكتشاف إصابة اللاعب عند بدء المشاركة في التدريبات، ولوحظ عدم قدرته على استكمال التدريبات، وخضع اللاعب بعدها لفحص كامل، واتضح أنه يعاني من مشكلة، ومن المستحيل أن يمارس الكرة في ذلك الوقت.