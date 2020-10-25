محافظ الفيوم عن مساعدة مُسنة في عبور الطريق: مشهد عفوي.. مكنتش عرفاني

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن كل الملاحظات على اليوم الأول في انتخابات مجلس النواب كانت إيجابية، وخطة التأمين وضعت بكفاءة عالية في الأداء، وهناك تأمين واضح، لكي لا يفكر أي أحد بخرق القوانين، وكل المقرات يوجد بها فريق طبي من وزارة الصحة، مع انتشار لسيارات الإسعاف.

وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، السبت، أن كل اللجان الفرعية مجهزة بالمطهرات والكمامات، وأدوات التعقيم، وهناك إقبال واضح في العديد من المدن.

وعن الصورة التي انتشرت على وسائل الإعلام لمحافظ الفيوم، وهو يساعد سيدة مسنة في عبور الطريق، والذهاب إلى لجنتها الانتخابية، قال محافظ الفيوم، إن السيدة التي ساعدها لكي تعبر الطريق لم تكن تعرف أنه هو المحافظ.

وأشار إلى أن هناك مشاركة إيجابية من المرأة المصرية حتى في الأعمار الكبيرة، وهذه الأخلاق التي تربينا عليها في مساعدة كبار السن، والمشهد كان عفوي جدًا"، أما بالنسبة لصورته وهو يتحدث مع أحد المواطنين، فقال محافظ الفيوم: "هذا شيء طبيعي لأننا حلفنا اليمين على خدمة هذا الشعب".