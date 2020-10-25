نائب محافظ بورسعيد عن قضائه عاما في منصبه: "كان بـ100 سنة"

قال المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، إنه تخرج من كلية الهندسة بجامعة حلوان في عام 2007 بعدها التحق بشركة بترول وعملت فيها على مدار 12 عامًا، وخلال هذه الفترة حصل على ماجستير في إدارة الأعمال وأنهيتها بتقدير امتياز في عام 2019.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر شاشة "DMC": "حصلت على دورة تدريبية لمدة شهرين لتأهيل نواب المحافظين في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وفي هذه الأثناء انضممت إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عيُنت في منصبي منذ عام واستلمت المهام بداية من 1 فبراير من هذا العام".

وحول الأزمات التي شهدها أثناء توليه منصبه، قال: "مررنا بأكثر من أزمة مثل السيول وكورونا وكان لدينا انتخابات مجلس الشيوخ وتطبيق الإجراءات الاحترازية في شم النسيم، وعموما كانت هذه السنة توازي عشر سنوات، وكنا نمر ميدانيًا على كافة الأحياء للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في المقاهي والشوارع وارتداء الكمامات".

وتابع: "المواطن البورسعيدي لديه وعي كبير، فهو يخشى على نفسه وأسرته، والأغلبية يرتدون الكمامات، وأعداد المصابين في انحسار كبير".

وأشار بلال حبش نائب محافظ بني سويف، خلال تصريحات بالبرنامج عبر خاصية "سكايب"، إلى أن المحافظة شهدت تجربة شبابية كاملة، موضحًا أن الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف يبلغ من العمر 34 سنة وعمل نائبًا لمحافظ بورسعيد.

وتابع: "منذ ان كلفت بمنصبي وأنا أعمل على ملفات تنمية الموارد المحلية والأسواق والمواقف والإشغالات والإصلاح الإداري والمؤسسي والمجتمع المدني وجذب الاستثمار وإعداد الخطة الاستثمارية للمحافظة".

ولفت، إلى أن المحافظة تشهد الآن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، موضحًا أن كل اللجان فتحت وتأخر فتح 20 لجنة، وآخر لجنة فُتحت تأخرت 40 دقيقة: "أعتقد أن نسبة المشاركة ستفوق ما كان عليه الأمر في انتخابات مجلس الشيوخ".