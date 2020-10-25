وفاة رئيس مجموعة "سامسونج" عن عمر يناهز 78 عاما

توفي رئيس مجموعة سامسونج "لي كون-هي"، عن عمر يناهز 78 عاما، اليوم الأحد، في مركز سامسونج الطبي بالعاصمة الكورية الجنوبية "سول"، بعد أن ظل نزيلا هناك لسنوات، في أعقاب إصابته بنوبة قلبية عام 2014.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن بيان أصدرته سامسونج اليوم عن وفاة "لي"، قائلة: "إنه ستقام جنازة خاصة للمتوفي بناء على طلبه وطلب أسرته".

وفقد "لي" وعيه بسبب نوبة قلبية في منزله يوم 10 مايو عام 2014، ونقل إلى مركز طبي بالقرب من منزله، ثم تلقى في مركز سامسونج الطبي علاجا يعرف باسم الدعامة القلبية لتنشيط الدورة الدموية، ومنذ ذلك الوقت ظل "لي" طريح المستشفى.

وخصع لعلاج خفض درجة حرارة الجسم، الذي يهدف لتقليل تلف الدماغ والأعضاء في وحدة العناية المركزة، ثم نقل إلى غرفة عادية بعد أن استعاد جهازه التنفسي قدراته الطبيعية، واستيقظ من غيبوبته بعد 15 يوما.

وكانت حالة "لي" مستقرة، ويقدر على التنفس بدون أدوات طبية، وتلقى علاجا تأهيليا، لكنه لم يتعاف تماما.

وولد "لي" في عام 1942، وتولى رئاسة المجموعة عام 1987، وهو في سن 45 عاما، بعد وفاة والده "لي بيونج-تشول" مؤسس المجموعة.