باستثمارات تصل إلى 6,6 مليار دولار أمريكي.. سامسونج تطبق شبكة الجيل الخامس في شركة فيرايزون الأمريكية

في إطار توسيع نطاق خدماتها المتطورة، أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن عقدها شراكة مع شركة فيرايزون (Verizon)، إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في مجال الاتصالات اللاسلكية، لتوفير حلول اتصالات لاسلكية من الجيل الخامس (5G) في الولايات المتحدة، باستثمارات تصل إلى 6,6 مليارات دولار. تهدف تلك الشراكة إلى استعمال خبرات شركة سامسونج، والتي تمتلك حصة سوقية تصل إلى 3% في سوق معدات الاتصالات خلال عام 2019، إلى تزويد فيرايزون بمعدات اتصالات لاسلكية حتى نهاية عام 2025، والتي سيتم استخدامها في تطبيق خدمات اتصالات الجيل الخامس من الشركة.

تمثل هذه الشراكة أحد أكبر عقود الجيل الخامس لشركة سامسونج، منذ أن بدأت الاستثمار في الشبكات المختلفة لتتنافس فيها مع الشركات الرائدة وتوفر معدات الاتصالات المتطورة وتعزز من تجارب المستخدمين من خلال تقديم أفضل التقنيات المتطورة. كما استثمرت شركة سامسونج بكثافة في البحث والتطوير لتطبيق شبكات الجيل الخامس في مختلف المناطق، خاصةً وأنها المحرك الرئيسي للنمو في المستقبل، مع تخطيطها لزيادة حصتها في السوق لتصل الى 20% بحلول نهاية هذا العام.

جدير بالذكر أن شركتي سامسونج وفيرايزون أفصحتا سابقًا عن اكتمال نشر أنظمة شبكات الجيل الخامس 5G في خمس مدن أمريكية، والتي تشمل تجارب لأنظمة الشبكات المبتكرة بما في ذلك استعمال الطيف الموجي الميليمتري 28 جيجا هيرتز وتكنولوجيا الهوائيات المتقدمة، كما تم تثبيت وحدات الوصول لخدمة 5G التابعة لشركة سامسونج في جميع الأنحاء التجارية والسكنية للمدن المعنية.