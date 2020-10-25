أبو محسن المصري.. أفغانستان تعلن مقتل الرجل الثاني في القاعدة

أعلنت مديرية الأمن الوطنية في أفغانستان، مساء أمس، مقتل القيادي البارز والرجل الثاني في تنظيم القاعدة الإرهابي، أبو محسن المصري، الذي كان مدرجا على قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، في عملية خاصة.

وأضافت مديرية الأمن الوطنية في أفغانستان، في منشور على تويتر، أنّ المصري الذي يُعتقد أنّه الرجل الثاني في التنظيم قُتل في عملية خاصة بإقليم غزنة. في حين امتنع مكتب التحقيقات الاتحادي عن التعليق.

وبحسب المكتب، فإنّ أبو محسن المصري، مواطن مصري يحمل اسم حسام عبدالرؤوف، كما أنّه متهم في الولايات المتحدة بـ"تقديم دعم مادي وموارد لمنظمة إرهابية أجنبية، والتآمر لقتل أمريكيين"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

يأتي هذا بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الشهر الماضي، أنّ أقل من 200 من نشطاء القاعدة ما زالوا في أفغانستان.

ويصادف هذا الشهر مرور 19 عاما على العملية الأمريكية في أفغانستان للإطاحة بحكم حركة طالبان، التي كانت توفر الملاذ لمقاتلي القاعدة الذين هاجموا الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001.

وبدأت أمريكا مؤخرا سحب قواتها تدريجيا من أفغانستان، بعد إبرام اتفاق مع طالبان في فبراير الماضي. ومن المقرر أن يؤدي هذا الاتفاق إلى مغادرة القوات الأجنبية لأفغانستان بحلول مايو 2021، مقابل ضمانات لمكافحة الإرهاب من قبل طالبان، التي وافقت على التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وصيغة لتقاسم السلطة مع الحكومة الأفغانية.

وبدأت عملية السلام بين الأفغان الشهر الماضي في الدوحة، التي تربطها علاقات جيدة مع طالبان، لكن على الرغم من المحادثات فقد احتدم القتال بين الحركة وقوات الحكومة الأفغانية في الأسابيع الأخيرة.