وزير الزراعة يبحث نتائج المشروعات الزراعية الممولة من الايفاد

في إطار متابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي البعثة الإشرافية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" برئاسة السيد/ اوميت مانسيز مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأدنى والتي كانت في زيارة إلى مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) المنفذة في محافظات كفر الشيخ وبنى سويف والمنيا وأسوان والنوبارية وذلك لمتابعة أنشطة المشروعالقصير تلقى من مانسيز تقريرا شاملا حول مشروعات الايفاد في مصر مؤكدا انها حققت الاهداف المرجوة منها بالإضافة الى المشروعات الجاري تنفيذها خاصة المتعلقة بتحديث نظم الري في 25 ألف فدان حيث تم تنفيذ 6 آلاف منها حتى الآن وزير الزراعة أكد على اهتمام ومتابعة القيادة السياسية للمشروعات الممولة من الجهات الدولية المانحة وأشار إلى خطة الوزارة نحو انشاء وحدة مركزية لمتابعة وتقيم هذه المشروعات على أرض الواقع لتحقيق أقصى استفادة منهاحضر اللقاء محمد الغزالي مدير مكتب الايفاد بالقاهرة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة