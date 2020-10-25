مندوبو لجان البدرشين يوزعون الكمامات الطبية على الناخبين

شهدت اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، في ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى، إقبالاً كبيراً من قبل الناخبين على صناديق الاقتراع، للتصويت في انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال الجيش والشرطة، لتأمين العملية الانتخابية، ومساعدة كبار السن في الدخول للجان الانتخابية للتصويت.

ووزع مندوبو اللجان الانتخابية بمدرسة أحمد عرابي بمدينة البدرشين، الكمامات الطبية على الناخبين داخل اللجنة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وحماية الناخبين من العدوى.

وتلتزم جميع اللجان الانتخابية بالدائرة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان والمقاعد الخشبية، وتوفير أدوات التعقيم للناخبين.

وقال محمد هلال، أحد الناخبين بمدينة البدرشين، إن العملية الانتخابية بجميع اللجان بالبدرشين والعياط تسير بصورة منتظمة، كما أن هناك اتباع لتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا بشكل منضبط، مشيراً إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين على صناديق الاقتراع منذ صباح اليوم، للمشاركة في التصويت على انتخابات مجلس النواب، موضحاً أن المنافسة شرسة بين جميع المرشحين المستقلين والحزبيين.

وأوضح هلال لـ"الوطن"، أن الشعب المصري لديه القدرة على تحمل المسؤوليات الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخطى كل التحديات والصعوبات بفعل حبه وولائه للشعب المصري، والدولة المصرية أصبحت لها ريادة فعالة في جميع المجالات.

ونوه هلال إلى أن الصراع الانتخابي اشتد على آخره بين جميع المرشحين سواء المستقلين أو الحزبيين، فهناك 28 مرشحاً يتنافسون بقوة على الفوز بـ3 مقاعد داخل مجلس النواب المقبل، مؤكداً أن هناك مرافق داخل قري البدرشين والعياط تحتاج إلى تطوير شامل وعاجل بمساعد النواب الفائزين، وتنفيذ جميع وعودهم لنا.