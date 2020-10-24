مشاركة واسعة لوعاظ الأزهر في انتخابات مجلس النواب

شارك وعاظ الأزهر الشريف من مختلف مناطق الوعظ في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، التي بدأت فعاليتها اليوم وسط تواجد للمواطنين في اللجان المختلفة.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، الدكتور نظير عيّاد، أن مشاركة وعاظ الأزهر الشريف في انتخابات مجلس النواب اليوم لم تقتصر على الإدلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع فقط، وإنما شملت القيام بدور توعوي مهم لتوعية الناس بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف الأمين العام أن المسئولية الوطنية والمجتمعية تقتضي من الجميع أن يقوم بدوره في هذا الشأن كلٌ في موقعه وحسب قدرته، خاصة وأن هذه الانتخابات ترتبط بمصير الجميع واكتمالها يمثل مرحلة مهمة في تاريخ البلاد.

وأشاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بالمشاركة الفعّالة والإيجابية لجموع المصريين في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أنها تكشف عن وعي المصريين بالتحديات وأهمية المشاركة في تجاوزها حتى تكمل مصر مسيرة نهوضها بفضل قيادتها وشعبها العظيم.

كما أثنى على الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها الجيش والشرطة في تنظيم الانتخابات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تقدم صورة حضارية للعالم أجمع مفادها أن مصر بقيادتها الحكيمة وشعبها الواعي لديهم القدرة على الارتقاء بالوطن في مواجهة كل الصعاب والتحديات التي يمكن أن تواجههم، كما أنهم لا يملّون في مواصلة المسيرة لتحقيق رؤية تنموية شاملة لوطنهم.

وأوضح عيّاد، أنه لابد لكل مواطن يحب هذا البلد أن يقوم بدوره وأن يستشعر مسئوليته، وأن يعلم أن البناء والتنمية لا يقومان بشخص بمفرده، وإنما هي مسئولية مشتركة لابد أن يسهم فيها الجميع كلٌ في موقعه وحسب قدرته، فالوطن يرقى وينمو بعزيمة وإرادة أبنائه المخلصين.