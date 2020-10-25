عامل يتهم زوجته بالزنا: شوفتها بعيني.. وعشيقها ضربني بالسكينة

تطور جديد شهدته واقعة الشروع فى قتل عامل على يد عشيق زوجته بحلوان، بعدما اتهم الرجل زوجته بالزنا، مشيرا إلى أنه شاهدها أثناء ممارسة الرذيلة مع المتهم داخل شقة الزوجية، ليتم التحفظ على الزوجة ورفيقها، لعرضهما على جهات التحقيق المختصة.

شقة سكنية فى الدور الثاني بعقار مكون من 6 طوابق، كانت المسرح الذي شهد الجريمة، وانتقل إليه فريق من المحققين بصحبة المباحث، لمعاينته، وتحفظوا على الكاميرات القريبة من الشقة، لفحصها وبيان مدى صحة اتهامات الزوج، وما إذا كان العشيق صعد إلى الشقة من عدمه، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

تفاصيل الواقعة حكاها الزوج المصاب بـ"طعنة" فى البطن أثر تعدى "عشيق زوجته" عليه أثناء محاولته الهرب من الشقة، موضحا أمام رجال المباحث، أنه شعر بحالة إعياء أثناء وجوده فى العمل، فتوجه إلى المنزل وعقب وصوله إلى باب الشقة سمع أصوات في الداخل، ثم فتح الباب بهدوء، وفوجئ بزوجته تمارس الرذيلة مع أحد الأشخاص، وحاول الإمساك بهما، إلا أن "عشيق زوجته" استل سكينا من المطبخ، وسدد له طعنة فى البطن وفرا هاربا.

وأوضحت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التى جرت بمعرفة إدارة البحث الجنائي بالقاهرة، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغا لغرفة عمليات النجدة بالقاهرة من عامل يدعى "ش. م."، يفيد باكتشاف وجته "ع. ج."، تخونه مع "عشيقها" داخل منزل الزوجية في منطقة أطلس، ما دفع العشيق "ر. ج." إلى الاعتداء على الزوج قبل أن يمسك به، وحاول الهرب.

وتحفظ الأهالي على الزوجة وعشيقها، وسلموهما للشرطة، وتم نقل الزوج للمستشفى، وبسؤال الزوجة نفت الواقعة، وقالت إن زوجها يحاول تلفيق اتهام لها لتتنازل له عن حقوقها، بالإضافة إلى أنها تمتلك دراجات بخارية يطالبها بالتنازل عنها حتى لا يحرك دعوى الزنا ضدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.