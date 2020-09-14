النيابة تأمر بالتحقيق في واقعة اتهام زوج لزوجته بالزنا

قرر محمد عجوة، وكيل نيابة بندر كفر الشيخ، التحقيق في إتهام مواطن لزوجته بالزنا، اليوم، بعد اكتشافه ظهورها في مقاطع فيديو إباحية، جرى تصويرها في إحدى الدول العربية.

وأمر وكيل النيابة بإستدعاء "م.ع.أ"، 36 عاماً، جزار، ويقيم بقرية الحمراوي، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وسؤاله في محضر شرطة بقسم أول شرطة كفر الشيخ، حول إتهامه لزوجته بالزنا.

وخلال سؤاله في المحضر الذي حرره، أكد أنه رصد مقاطع فيديو إباحية تظهر فيها زوجته مع أحد الأشخاص يقيم بمركز الرياض، وهي عارية في أحضانه، وجرى تصوير تلك المقاطع في إحدى الدول العربية، عندما كانت تعمل في تلك الدولة كعاملة في مصنع ملابس، بغرض نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب راغبي المتعة الحرام.

وأوضح الزوج، في أقواله، أنه رصد أيضا مقاطع صوتية بصوتها تعترف فيها زوجته بإقامتها علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل في الخارج، وكذلك صور يظهران فيها عاريان، وجرى نشر جميع المقاطع والصور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان المواطن حرر محضراً حمل رقم 3826 لسنة 2020، إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، وجرى استدعائه من النيابة لسؤاله فيما وجهه لزوجته من تهم.