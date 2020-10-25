وزيرة التعاون الدولي تشيد بالاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا

أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بالاقتصاد المصري ومسيرة التنمية التي تسير بشكل جيد في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا التي تجتاح العالم كله.

وغردت المشاط: على مدار أسبوعين، شاركت في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، فخلال الاجتماعات التي عُقدت افتراضيًا، احتفت المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري ومسيرة التنمية، المدفوعة بسياسات اقتصادية وشراكات دولية قوية دعمت النمو والتشغيل رغم الجائحة.

تعيين رانيا المشاط محافظا لمصر في البنك الدولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 81 لسنة 2020 بتعيين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، محافظاً لمصر بالبنك الدولي وعدد من المؤسسات المالية الدولية.

وأوضح القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، أنه تم تعيين الدكتورة رانيا المشاط محافظا لمصر في كل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما تضمن القرار تعيين المشاط محافظا مناوبا لمصر في بنك التنمية الأفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، وبنك شرق وجنوب أفريقيا للتجارة والتنمية (بنك الكوميسا) والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وكذلك محافظا مناوبا بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

حكومة استجابت لجائحة كورونا

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة استجابت لجائحة كورونا، باتخاذ العديد من الإجراءات التي خففت من تأثيرها على الفئات الأقل دخلاً، لاسيما العمالة غير المنتظمة، وشددت على أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة خلال السنوات الماضية مكَّنت الدولة من مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة وتحقيق نمو إيجابي، بينما تنكمش معدلات النمو في معظم الدول المحيطة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، خلال مشاركتها في «موجز صانعي السياسات» الذي نظمه منتدى HSBC للأسواق الناشئة، لمناقشة الموضوعات الأكثر تأثيراً على الأسواق العالمية الناشئة، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة خلال السنوات الماضية أسهم في امتصاص صدمة كورونا اقتصادياً، ومكَّن الدولة من تحقيق نمو إيجابي خلال 2020، في الوقت الذي تحقق فيه الدول الأخرى انكماشاً، مشيرة إلى أن تقريرين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي توقَّعا فيهما أن تحقق مصر نمواً اقتصادياً بنسبة 2% و3% خلال العام الجاري على الترتيب، بفضل مشروعات البنية التحتية والطفرة في قطاع الاتصالات.