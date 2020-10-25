424 إصابة جديدة بكورونا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 424 جنديا وعسكريا في الجيش الإسرائيلي بفيروس كورونا حتى صباح اليوم.

وذكر الجيش، في بيان نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه يوجد نحو 2992 جنديا في الحجر الصحي.

وعلى صعيد آخر، بدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم، تدريبات واسعة النطاق أطلق عليها اسم "السهم المميت"، والتي ستحاكي سيناريوهات على عدد من الجبهات مع التركيز على الجبهة الشمالية.

من جانبه، قال وزير الدفاع بيني جانتس، في تغريدة، اليوم، إن آلاف الجنود سيشاركون في التدريبات في القطاع الشمالي.