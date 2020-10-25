مقاطعة بلجيكية تشدد إجراءات مكافحة كورونا.. والاحتفالات بـ4 أشخاص فقط

أعلن محافظ مقاطعة لييج الواقعة شرق مدينة بروكسل البلجيكية في الإقليم "الوالوني"، تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في المقاطعة، إذ أصدرت الشرطة بيانا حظرت فيه جميع الأحداث التي تنظمها المدن والبلدات، وجميع الفعاليات التي تخضع لحصول تصريح البلدية والأعياد الدينية والعلمانية، اعتبارا من الغد، وحتى 19 نوفمبر المقبل.

وأفاد البيان الشرطي البلجيكي، حسب ما ذكرت قناة "آر تي بي إف" البلجيكية اليوم الأحد، بأنّه سيسمح بإقامة احتفالات يومي 11 و15 نوفمبر المقبل بحد أقصى 4 أشخاص، وسيتم إغلاق محلات المواد الغذائية والمتاجر الليلية وقاعات القمار ومكاتب المراهنات والكازينوهات ومتاجر محطات الوقود، في تمام الساعة 8:00 مساء.

وأضاف البيان أنّه سيمنع تناول الكحول في الأماكن العامة، كما ستلغى أسواق عيد الميلاد هذا العام.