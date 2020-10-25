"القوى العاملة" تعين 795 شاباً بينهم 5 من ذوي القدرات بالدقهلية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية 795 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3660 شاباً.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنَّ المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة بلغت 42 ألف جنيه لعدد 17 عاملا من المسجلين بالمديرية رعاية اجتماعية وصحية لهم.

وقال أحمد القللي مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تمّ إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي، إنَّ المديرية أجرت تفتيشا دوريا وحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 560 منشأة، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1051 منشأة وتم شن 48 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشي العمل، إضافة إلى تلقي 55 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تمّ تسوية شكوتين منها، وإحالة 8 شكوى منهم للقضاء، ومازالت 33 شكوى منها تحت البحث والدراسة خلال الشهر.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تابعت المديرية التفتيش على 171 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.