"القوى العاملة" تعين 309 شباب في القطاع الخاص والاستثماري بجنوب سيناء

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء 309 شباب ، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 533 شابًا.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث صرفت منحاً للعمالة غير المنتظمة بمبلغ 11 ألفًا و600 جنيه لـ16 عاملَأ من المسجلين بالمديرية، فضلاً عن تسجيل 20 عاملاً جديداً .

وتابع "علم الدين، أن المديرية أصدرت وجددت في مجال تراخيص عمل الأجانب 26 ترخيصًا لأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح أنَّه في مجال التفتيش العمالي تمّ التفتيش على 214 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وعمل 5 ندوات توعية، كما تمّ تلقي 34 شكوى عمالية وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية لـ16 شكوى منها وتمّ تسوية 8 شكاوى، و10 شكاوى ما زالت تحت البحث.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، فتتشت المديرية على 82 منشأة، أسفر عن تحرير 21 محضر سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وبحث 4 شكاوى.

كما تابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 150 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكّد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.