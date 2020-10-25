"المعادي العسكري" يستضيف خبيرين في آلام العمود الفقري وجراحات الأنف
كتب:
محمد مجدي
12:44 م | الأحد 25 أكتوبر 2020
شعار القوات المسلحة المصرية
يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي الدكتور جوزيف وجيه إسكندر استشاري آلام العمود الفقري بجامعة ماينز بالمانيا في الفترة من 13 وحتى 24 نوفمبر القادم.
كما يستضيف الدكتور جاك مانيو أستاذ جراحات الأذن الدقيقة وأورام قاعدة الجمجمة وزراعة القوقعة بجامعة مارسليا بفرنسا في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 4 ديسمبرالقادم.
وتستقبل اللجان التحضيرية حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير طوال أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة.