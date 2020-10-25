يبدأ أول نوفمبر.. 3 إجراءات لاستلام وحدات "سكن مصر" بحدائق أكتوبر
تسليم 572 وحدة بمشروع سكن مصر بمنطقة 207 عمارات بجوار مدينة الإنتاج
كتب:
منة عبده
01:21 م | الأحد 25 أكتوبر 2020
وحدات سكن مصر
أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، موعد تسليم 572 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة 207 عمارات، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك يوم الأحد 1 نوفمبر القادم، وحتى يوم 25 نوفمبر المقبل، وفقا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويعد مشروع "سكن مصر" ضمن المشروعات المطروحة للحجز في 5 مدن جديدة هي: "أكتوبر الجديدة، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، غرب قنا، ناصر غرب أسيوط" بإجمالي 691 شقة سكنية بمساحات تتراوح من 106 أمتار، وحتى 118 مترًا.
إجراءات إستلام الوحدات:
1- على العميل الفائز بالوحدة التوجه إلى البنك التابع له.
2- سداد مبلغ دفعة الاستلام.
3- استلام الجواب من البنك موجه للشؤون العقارية بمقر جهاز المدينة، لمعاينة واستلام وحدته.
4- الذهاب لاستلام الوحدة.
عناوين ومواعيد إستلام الوحدات:
1- وحدات العمارتين رقمي 26، 27 يوم الأحد 1 نوفمبر.
2- وحدات العمارتين رقمي 28، 32 يوم الاثنين 2 نوفمبر.
3- وحدات العمارتين رقمي 49، 42، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر.
4- تخصيص يوم الأربعاء 4 نوفمبر لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول.
5- وحدات العمارتين رقمي 50، 3 يوم الأحد 9 نوفمبر.
6- وحدات العمارتين رقمي 4، 5، يوم الاثنين 10 نوفمبر.
7- وحدات العمارتين رقمي 7، 6 يوم الثلاثاء 11 نوفمبر.
8- تخصيص يوم الأربعاء 12 نوفمبر، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.
9- وحدات العمارتين رقمي 8، 9 يوم الأحد 16 من الشهر ذاته.
10- وحدات العمارتين رقمي 11، 12 يوم الاثنين 17/11.
11- وحدات العمارات أرقام 13، 14، 15 يوم الثلاثاء 18/11.
12- تخصيص يوم الأربعاء 19/11، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.
13- وحدات العمارتين رقمي 48، 52 يوم الأحد 23/11.
14- وحدات العمارتين رقمي 58، 59 يوم الاثنين 24/11.
15- وحدات العمارة رقم 61 يوم الثلاثاء 25/11.
16- وتخصيص يوم الأربعاء 26/11 لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.